L’uso della tecnologia nel campo degli investimenti (Di lunedì 4 ottobre 2021) Cresce , da quelli bancari ad altre forme di trading da portare avanti sempre tramite il web. Secondo un recente sondaggio infatti, le macchine occupano fino al 10-25% del lavoro in tutte le funzioni bancarie con intelligenza artificiale e automazione.Il concetto di automazione nel settore bancario moltiplicherà la capacità e consentirà ai dipendenti con larghezza di banda libera di concentrarsi su progetti di maggior valore; diverse banche stanno implementando tecnologie di automazione all’avanguardia per offrire la prossima ondata di risparmi sui costi, miglioramento delle esperienze dei clienti e maggiore produttività. Banche e investimenti Ma non solo banche, come si diceva. Cresce il ricorso alla tecnologia web anche nel campo del trading online, investimenti da portare avanti in prima persona. Anche negli ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 4 ottobre 2021) Cresce , da quelli bancari ad altre forme di trading da portare avanti sempre tramite il web. Secondo un recente sondaggio infatti, le macchine occupano fino al 10-25% del lavoro in tutte le funzioni bancarie con intelligenza artificiale e automazione.Il concetto di automazione nel settore bancario moltiplicherà la capacità e consentirà ai dipendenti con larghezza di banda libera di concentrarsi su progetti di maggior valore; diverse banche stanno implementando tecnologie di automazione all’avanguardia per offrire la prossima ondata di risparmi sui costi, miglioramento delle esperienze dei clienti e maggiore produttività. Banche eMa non solo banche, come si diceva. Cresce il ricorso allaweb anche neldel trading online,da portare avanti in prima persona. Anche negli ...

Advertising

stebellentani : Come sempre, perfetto Bonaccini: 'Rischiano di saltare per aria società che per 18 mesi non hanno visto un euro. No… - nikkoletta59 : RT @Bluefidel47: Se questo non basta a sputtanare questo vaccino inutile e pericoloso, appoggiato da una tirannia politica e sanitaria senz… - RobertoLocate14 : RT @michelelanzo: I banchi sono una truffa della ditta fornitrice. Con dolo grave la struttura di Arcuri ha omesso di pretendere la conform… - paolinuzz : @zanaga_devis @LoSparaCazzate Io uso un NERF della Hasbro potentissimo, loro sono grandi e non ci giocano più...con… - nuovasocieta : L’uso della tecnologia nel campo degli investimenti -

Ultime Notizie dalla rete : L’uso della Soccorso istruttorio: è necessario l'uso della posta elettronica certificata? Altalex