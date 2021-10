Lulù Selassié | perché ha sempre la borsa al GF Vip 6 | cosa c’è dentro

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 4 ottobre 2021)è una delle grandi protagoniste di questo GF Vip 6. Più delle sue sorelle Jessica e Clarissa, per ora. Nella Casa si è ben presto avvicinata a Manuel Bortuzzo e ha subito dato l’idea di essere molto più coinvolta di lui. E per questo motivo la principessa è stata spesso oggetto di critiche da parte dei social ma anche nella Casa per il suo comportamento giudicato troppo possessivo nei confronti del nuotatore. Addirittura, nelle ultime ore, anche le sue sorelle Jessica e Clarissa si sono confrontate sul suo atteggiamento. “Non mi piace come si comporta. Non stasera, ma in generale“, ha detto Jessica. “Allora dopo faremo una conversazione tra noi tre sorelle e basta – ha risposto Clarissa – Troveremo un modo per trovare una soluzione pacifica. Tu infatti balla con me, non ballare con. Sì, sì, non ballare con ...