Lukaku confessa | «Eriksen? Ho pianto quando ho saputo della notizia»

(Di lunedì 4 ottobre 2021) L’attaccante belga ex Inter e ora al Chelsea è stato intervistato dalla Uefa e ha parlato dei suoi traguardi e del tragico momento diIntervistato dalla Uefa, Romelu(ex attaccante belga dell’Inter) ha parlato dei suoi traguardi col Belgio e ricordato quanto successo al suo ex compagno di squadra in nerazzurro Christian. «Contro la Russia è stata davvero dura.giocavo all’Inter ho passato più tempo con Christian che con mia madre, mio figlio o mio fratello perché in Italia con gli allenamenti passi praticamente tutto il giorno al club. La sua stanza era accanto alla mia, giocava a Call of Duty o altro. Ho sentito ladel suo malore durante la riunione e ho iniziato a piangere. Non facevo altro che pensare a lui. Sulla strada verso lo stadio di San Pietroburgo avevo ...

Advertising

CalcioNews24 : Lukaku ricorda quel momento -

Ultime Notizie dalla rete : Lukaku confessa

Come ha preso Simone Inzaghi la notizia dell'addio di? A rivelarlo alla Gazzetta è il papà , Giancarlo Inzaghi cheAnche perchè è arrivato DzekoNon c'è modo di dimenticare il dolore per l'addio di. Non bastano i sorrisi che stanno regalando Dzeko e Correa o le giocate di Calhanoglu, non ... Specialmente se il giocatoredi essere ...L’attaccante belga ex Inter e ora al Chelsea è stato intervistato dalla Uefa e ha parlato dei suoi traguardi e del tragico momento di Eriksen Intervistato dalla Uefa, Romelu Lukaku (ex attaccante belg ...Ho sempre pensato che Lukaku l’abbia inventato Conte. Ricordate quel viaggio dell’Inter in Asia quando il neo panchinaro nerazzurro incontrò Romelu ancora dell’United, lo salutò affettuosamente e chie ...