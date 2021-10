Luca Abete, che energia: "Napoli, altro che omertà: qui sono tutti al mio fianco" (Di lunedì 4 ottobre 2021) Vestito verde, sorriso incrollabile ed un'energia che aumenta con gli anni: Luca Abete è come il buon vino Campano, di anno in anno non fa che migliorare. Al suo sedicesimo anno "e mezzo" a Striscia la Notizia, l'inviato Campano è a tutti gli effetti un volto storico del programma di Antonio Ricci e della ammiraglia Mediaset, oltre ad essere founder e promoter della nota campagna di promozione sociale "#NonCiFermaNessuno". Abbiamo avuto il piacere e l'onore di scambiare quattro chiacchiere con lui, in un tiepido pomeriggio autunnale. Allora Luca, come innanzitutto come stai? Carico per la nuova stagione? Carichissimo! Amo il mio lavoro. E’ un'estensione della mia esistenza. sono felice di poter esprimere la mia creatività davanti ad una platea numerosissima e contribuire a denunciare ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 4 ottobre 2021) Vestito verde, sorriso incrollabile ed un'che aumenta con gli anni:è come il buon vino Campano, di anno in anno non fa che migliorare. Al suo sedicesimo anno "e mezzo" a Striscia la Notizia, l'inviato Campano è agli effetti un volto storico del programma di Antonio Ricci e della ammiraglia Mediaset, oltre ad essere founder e promoter della nota campagna di promozione sociale "#NonCiFermaNessuno". Abbiamo avuto il piacere e l'onore di scambiare quattro chiacchiere con lui, in un tiepido pomeriggio autunnale. Allora, come innanzitutto come stai? Carico per la nuova stagione? Carichissimo! Amo il mio lavoro. E’ un'estensione della mia esistenza.felice di poter esprimere la mia creatività davanti ad una platea numerosissima e contribuire a denunciare ...

