Lorenzo Amoruso | sorpresa alla compagna Manila Nazzaro? Ecco l’indizio

(Di martedì 5 ottobre 2021), al Grande Fratello Vip ha stupido, durante queste settimaneha parlato molto di lui., il calciatore ha in serbo unaperal GF Vip (Getty Images)La conduttrice ha raccontato i momenti difficili ed emozionanti della loro relazione, la sua dolce metà la aspetta a casa e cerca di supportarla ogni sera dall’altra parte del televisore.ha annunciato sui social di avere unaperdurante la puntata del Grade Fratello Vip del 4 Ottobre 2021. Sui social ha raccontato di avere in serbo unaper la sua, farà sorridere i ...

Nonhofa30314671 : RT @darveyfeels_: e quando Lorenzo Amoruso entrerà a fare una sorpresa a Manila Nazzaro - SimonaG10352011 : RT @samanta_012: Domenica sarà il compleanno di Manila, quindi nella puntata di lunedì prossimo mi aspetto la sorpresa di Lorenzo Amoruso.??… - Nonhofa30314671 : RT @samanta_012: Domenica sarà il compleanno di Manila, quindi nella puntata di lunedì prossimo mi aspetto la sorpresa di Lorenzo Amoruso.??… - samanta_012 : Domenica sarà il compleanno di Manila, quindi nella puntata di lunedì prossimo mi aspetto la sorpresa di Lorenzo Am… - queeqnila_ : Raga pensiero delle 01:21 . Sabato scatta la mezzanotte Lorenzo Amoruso sotto la casa di #gfvip con il megafono a… -

Ultime Notizie dalla rete : Lorenzo Amoruso

Potrebbe essere una serata molto emozionante per Manila Nazzaro . Questa sera, 4 ottobre, al Grande Fratello Vip potrebbe arrivare la sorpresa del suo amato. Spesso in queste settimane Manila ha parlato di lui, raccontando momenti difficili ma anche molto emozionanti della loro storia d'amore. Lui, d'altronde, è dall'altra parte dello schermo. Lorenzo Amoruso, al Grande Fratello Vip ha stupido Manila Nazzaro, durante queste settimane Manila ha parlato molto di lui. Lorenzo Amoruso, sorpresa alla compagna Manila Nazzaro in diretta al Grande Fratello Vip 2021? Lui fa un annuncio sui social.