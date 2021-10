Locatelli, dall'azzurro al bianconero: tanta regia e gol pesanti (Di lunedì 4 ottobre 2021) Fra luglio e ottobre la vita di Manuel Locatelli è cambiata parecchio: il " Loca " ha raccolto il frutto dei suoi sforzi, e dopo la gavetta ha trovato la svolta, a 23 anni, sia nella Juventus sia ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 4 ottobre 2021) Fra luglio e ottobre la vita di Manuelè cambiata parecchio: il " Loca " ha raccolto il frutto dei suoi sforzi, e dopo la gavetta ha trovato la svolta, a 23 anni, sia nella Juventus sia ...

Advertising

JuventusTV : Riviviamo insieme il Derby della Mole! ?? ?? Gli highlights ? - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Locatelli fa le cose per bene: dall'azzurro alla Juve, tanta regia e gol pesanti - elpatron0_ : RT @Gazzetta_it: Locatelli fa le cose per bene: dall'azzurro alla Juve, tanta regia e gol pesanti - sportli26181512 : Locatelli fa le cose per bene: dall'azzurro al bianconero, tanta regia e gol pesanti: Locatelli fa le cose per bene… - Gazzetta_it : Locatelli fa le cose per bene: dall'azzurro alla Juve, tanta regia e gol pesanti -