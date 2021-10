Linate | mistero sul cambio di rotta del Pegasus precipitato Si indaga anche sulla manutenzione

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Parteciperannoinvestigatori di Romania, Svizzera e Canada, vale a dire i paesi di immatricolazione dell’aereo caduto, di costruzione del velivolo e di costruzione del motore all’inchiesta aperta dall’Agenzia nazionale per la sicurezza al volo per accertare le cause dell’incidente delPc-12 partito daa San Donato Milanese e nel quale sono morte 8 persone, fra cui un manager italiano, la moglie rumena e il figlioletto, appena battezzato, di entrambi. La partecipazione degli esperti è prevista dalla normativa internazionale ed europea in materia di inchieste aeronautiche, spiegano dall’Agenzia italiana che si occupa di sicurezza dei volo. Questa mattina intanto, il team investigativo dell’Ansv, in coordinamento con l’autorità giudiziaria, ha partecipato al sopralluogo nell’area ...