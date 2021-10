L’ex fidanzata di Manuel Bortuzzo al GF VIP 6: come reagirà Lulù? (Di lunedì 4 ottobre 2021) Fuochi d’artificio e sceneggiate in arrivo nella casa del Grande Fratello VIP 6 questa sera. Se infatti venerdì scorso le sorelle Selassiè hanno regalato un siparietto orripilante, contro Soleil Sorge ( e non sono state da meno in settimana) cosa potranno fare nel vedere arrivare nella casa del Grande Fratello VIP 6 L’ex fidanzata di Manuel Bortuzzo? Le anticipazioni sono arrivate dalla puntata di Mattino 5 di oggi, puntata durante la quale per una decina di minuti si è parlato del reality di Canale 5 ( approfittando probabilmente forse dell’assenza di Storie Italiane su Rai 1, per dare spazio al momento reality anche in quel di Mattino 5). Ed è stata proprio la conduttrice del programma ad annunciare che questa sera per Manuel arriverà una bella sorpresa. come ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 4 ottobre 2021) Fuochi d’artificio e sceneggiate in arrivo nella casa del Grande Fratello VIP 6 questa sera. Se infatti venerdì scorso le sorelle Selassiè hanno regalato un siparietto orripilante, contro Soleil Sorge ( e non sono state da meno in settimana) cosa potranno fare nel vedere arrivare nella casa del Grande Fratello VIP 6di? Le anticipazioni sono arrivate dalla puntata di Mattino 5 di oggi, puntata durante la quale per una decina di minuti si è parlato del reality di Canale 5 ( approfittando probabilmente forse dell’assenza di Storie Italiane su Rai 1, per dare spazio al momento reality anche in quel di Mattino 5). Ed è stata proprio la conduttrice del programma ad annunciare che questa sera perarriverà una bella sorpresa....

