L'Eredità, Paolo sbaglia porta e scivola sulla pista: 'Flavio un pochino mi ami?' (Di lunedì 4 ottobre 2021) Non sono mancate emozioni e divertimento nella puntata del 4 ottobre de L'Eredità. Dopo la bella vittoria di domenica scorsa, Francesca è tornata a giocare ma questa volta non è riuscita ad approdare alla Ghigliottina. La ragazza ha perso al Triello, cedendo il posto all'altro campione Paolo. Tra quest'ultimo e il conduttore Flavio Insinna si sono tenuti degli scambi di battute a dir poco esilaranti e che hanno regalato tanto svago al pubblico spettatore. L'Eredità, esilarante siparietto tra Paolo e Flavio Insinna al Triello Dopo aver rischiato di uscire di scena al confronto con la new entry Francesco, Paolo si è ritrovato ad accedere al Triello. Oltre a lui vi erano anche Sara e la campionessa Francesca, quest'ultima reduce da una strabiliante vittoria nella sfida ...

AndreaGioli2 : #l'eredità ADESSO, FLAVIO, HAI VERAMENTE ROTTO I COGLIONI CON I TUOI SFOTTÒ AL CAMPIONE PAOLO, PERSONA DI UNA CULT… - infoitcultura : Paolo Conticini, al via Cash or Trash: “L’Eredità? Non c’è competizione” - AndreaGioli2 : #l'eredità INSINNA, DEVI SMETTERLA DI SFOTTERE IL CAMPIONE PAOLO, PERSONA SQUISITA...LA 'SANTA DONNA' È LA COMPAGN… - puccinimichele : @NeriMarcore @raicinque @mariagiua @GiorgioGallione @teatrodigenova Semplicemente... Grazie, grazie a te, ai tuoi c… - LorenziAndrea2 : Paolo balla... da solo! Perché l'ultima non la indovina mai... io invece l'ho capita proprio dall'ultima! ????Ciao co… -