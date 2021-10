Le Tesla vedono la gente morta: un inquietante video spopola su TikTok (Di lunedì 4 ottobre 2021) Prendono sempre più piede sul mercato, come sui social, le auto elettriche, simbolo di progresso e futuro sostenibili, entrambi aspetti accelerati dalla transizione ecologica; e le macchine del sognatore ad occhi aperti, Elon Musk, non sono di certo da meno. Ma l’eccentricità del patrono di Tesla e l’alone di mistero che avvolge le autovetture ad energia elettrica, c’è chi pensa ancora oggi, infatti, che siano degli elettrodomestici con le ruote, rendono le macchine elettriche oggetti strani, dotate quasi di poteri paranormali. È vero che le auto Tesla sono rinomate per le loro caratteristiche stravaganti e all’avanguardia; dall’accesso con la chiave magnetica allo streaming su Netflix e, infine, alla modalità pilota automatico. Ma ora, secondo un TikToker, Tesla può aggiungere adesso anche le attività paranormali alla ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 4 ottobre 2021) Prendono sempre più piede sul mercato, come sui social, le auto elettriche, simbolo di progresso e futuro sostenibili, entrambi aspetti accelerati dalla transizione ecologica; e le macchine del sognatore ad occhi aperti, Elon Musk, non sono di certo da meno. Ma l’eccentricità del patrono die l’alone di mistero che avvolge le autovetture ad energia elettrica, c’è chi pensa ancora oggi, infatti, che siano degli elettrodomestici con le ruote, rendono le macchine elettriche oggetti strani, dotate quasi di poteri paranormali. È vero che le autosono rinomate per le loro caratteristiche stravaganti e all’avanguardia; dall’accesso con la chiave magnetica allo streaming su Netflix e, infine, alla modalità pilota automatico. Ma ora, secondo uner,può aggiungere adesso anche le attività paranormali alla ...

Ultime Notizie dalla rete : Tesla vedono Mercato auto Italia 2021: a settembre crollo del 32,7% rispetto al 2020 Guardando i risultati dei Gruppi automobilistici non c'è molto da dire visto che si vedono per lo ... Pochissimi i segni positivi come Hyundai, KIA, il Gruppo Jaguar Land Rover, Tesla, Ferrari e pochi ...

Settembre elettrico 2021: irrompe la Dacia Spring ...euro meno incentivi ) veramente competitivo con le citycar a benzina e i risultati si vedono subito. Segue la Tesla Model 3 , a un filo dalle mille consegne (si è fermata a quota 999. ..), con il ...

Tesla Autopilot: ora Model 3 e Y "vedono" i veicoli in sosta d'emergenza

