Le cameriere degli hotel di Barcellona lanciano un sito "etico" per le prenotazioni (Di lunedì 4 ottobre 2021) Ecco come appare il capoluogo della Catalogna dall'altoDal 2022 i turisti in arrivo a Barcellona potranno scegliere il loro hotel in base alle condizioni di lavoro di chi si occuperà delle loro camere. Basterà consultare la piattaforma di prenotazioni sviluppata da Las Kellys Cataluña, il sindacato delle cameriere di piano che in un mese ha raccolto più di 80mila euro per lanciare un sito e un'app riservati alle strutture turistiche che tutelano i loro diritti. Da quasi dieci anni Las Kellys (dal gioco di parole "las que limpian", quelle che puliscono) denunciano casi di sfruttamento da parte di piccole e grandi strutture alberghiere e la pandemia non ha fatto che peggiorare le cose. Alla base del progetto c'è il Sello de trabajo justo y de calidad, una certificazione approvata nel 2018 dal parlamento ...

