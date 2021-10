"L'astensionismo affonda la destra. Il vero vincitore non ha partecipato: è Draghi" (Di lunedì 4 ottobre 2021) Un crollo patologico e asimmetrico dell’affluenza, a danno esclusivo del centrodestra. La sconfitta di quel ‘vecchio’ Movimento 5 Stelle che ha subìto la leadership di Giuseppe Conte, e in particolare dei gruppi vicini a Davide Casaleggio e ad Alessandro Di Battista. Un problema enorme di rappresentanza del Nord che sembra aver voltato le spalle a Matteo Salvini senza tuttavia lanciarsi tra le braccia di Giorgia Meloni. E un solo “vincitore”, l’unico che a queste elezioni comunali non si è presentato: Mario Draghi. Sono i messaggi più forti che arrivano dalle urne, secondo il politologo e già coordinatore dell’Istituto Cattaneo di Bologna Marco Valbruzzi. Un voto segnato da un primo dato eclatante: il crollo della partecipazione dell’elettorato che ha visto il suo record negativo, fermandosi al 54,6 degli aventi diritto. In pratica, ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 4 ottobre 2021) Un crollo patologico e asimmetrico dell’affluenza, a danno esclusivo del centro. La sconfitta di quel ‘vecchio’ Movimento 5 Stelle che ha subìto la leadership di Giuseppe Conte, e in particolare dei gruppi vicini a Davide Casaleggio e ad Alessandro Di Battista. Un problema enorme di rappresentanza del Nord che sembra aver voltato le spalle a Matteo Salvini senza tuttavia lanciarsi tra le braccia di Giorgia Meloni. E un solo “”, l’unico che a queste elezioni comunali non si è presentato: Mario. Sono i messaggi più forti che arrivano dalle urne, secondo il politologo e già coordinatore dell’Istituto Cattaneo di Bologna Marco Valbruzzi. Un voto segnato da un primo dato eclatante: il crollo della partecipazione dell’elettorato che ha visto il suo record negativo, fermandosi al 54,6 degli aventi diritto. In pratica, ...

