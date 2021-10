L’annuncio di Biontech | «Servirà un vaccino anti Covid aggiornato il prossimo anno»

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Un vaccino aggiornato il prossimo anno. Ugur Sahin, amministratore delegato e cofondatore con la moglie Özlem Türeci di Biontech, che con Pfizer ha sviluppato il vaccino a mRna più utilizzato al mondo contro le forme gravi del Covid-19, parla al Financial Times e spiega che col trascorrere del tempo emergeranno mutazioni che potrebbero schivare le difese immunitarie acquisite, frutto della vaccinazione. «Quest’anno un vaccino aggiornato non è necessario – ha spiegato al quotidiano finanziario – ma alla metà del prossimo anno potremmo ritrovarci in una situazione diversa».