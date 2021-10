L’allenatore italiano verso il ritorno in Premier: oggi la firma con il Watford (Di lunedì 4 ottobre 2021) Tutto pronto per il ritorno di Claudio Ranieri in Premier League, per la quarta volta da allenatore dopo le avventure alla guida di Chelsea, Leicester e Fulham. oggi infatti il tecnico romano si legherà al Watford, club che nella giornata di ieri ha esonerato Xisco Munoz, lo spagnolo che ha conquistato sette punti nelle prime sette giornate. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di lunedì 4 ottobre 2021) Tutto pronto per ildi Claudio Ranieri inLeague, per la quarta volta da allenatore dopo le avventure alla guida di Chelsea, Leicester e Fulham.infatti il tecnico romano si legherà al, club che nella giornata di ieri ha esonerato Xisco Munoz, lo spagnolo che ha conquistato sette punti nelle prime sette giornate. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

