L'agente del giocatore ha lasciato Torino: firma imminente! (Di lunedì 4 ottobre 2021) L'estate della Juventus è stata lunga e intricata. La società di Torino ha visto partire Cristiano Ronaldo a pochi giorni dalla chiusura del mercato e, come se non bastasse, la situazione contrattuale di Dybala non si è sbloccata entro i tempi desiderati. Quest'ultima, probabilmente, potrebbe risolversi a breve. Infatti, stando al tweet enigmatico di Romeo Agresti, L'agente di Paulo Dybala, Jorge Antun, ha appena lasciato Torino per rientrare in Argentina. L'espressione "TIC TAC" seguita da due emoticon (con chiaro riferimento alla firma contrattuale) sembrerebbe orientare l'esito della trattativa verso i fini sperati da entrambe le parti. La Juventus ha individuato in Paulo Dybala l'uomo, il capitano, su cui costruire le basi solide della giovine Juve. Dybala ha da sempre mostrato amore ...

MartinaC1203 : RT @girpell: Jorge Antun, agente di Dybala, ha lasciato Torino ed è tornato in Argentina. [Romeo Agresti] Si attende solo l'ufficialità de… - GorettiGianluca : Avvocati al lavoro per gli ultimissimi dettagli del rinnovo di Paulo Dybala, con scadenza 2025. L'agente ha lasciat… - titti97370553 : RT @BianconeriZonIt: L'agente di #Dybala è tornato in Argentina. A breve potrebbe arrivare l'annuncio del rinnovo del contratto. @romeoagr… - AlessandroFot10 : RT @girpell: Jorge Antun, agente di Dybala, ha lasciato Torino ed è tornato in Argentina. [Romeo Agresti] Si attende solo l'ufficialità de… - juvemyheart : RT @BianconeriZonIt: L'agente di #Dybala è tornato in Argentina. A breve potrebbe arrivare l'annuncio del rinnovo del contratto. @romeoagr… -

