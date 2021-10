L’Africa come crocevia economico e militare (Di lunedì 4 ottobre 2021) Negli stessi giorni in cui gli Stati Uniti si rendevano protagonisti di un frettoloso ritiro dall’Afghanistan, a seguito dell’avanzata talebana, il presidente Joe Biden annunciava l’inizio di una nuova missione. Questa volta però in Africa. In particolare, è stato confermato l’invio di soldati ed esperti anti terrorismo nella Repubblica Democratica del Congo. Washington ha risposto InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 4 ottobre 2021) Negli stessi giorni in cui gli Stati Uniti si rendevano protagonisti di un frettoloso ritiro dall’Afghanistan, a seguito dell’avanzata talebana, il presidente Joe Biden annunciava l’inizio di una nuova missione. Questa volta però in Africa. In particolare, è stato confermato l’invio di soldati ed esperti anti terrorismo nella Repubblica Democratica del Congo. Washington ha risposto InsideOver.

