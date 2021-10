(Di lunedì 4 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“In occasione delle elezioni del 2016 al primo turno ottenni il 30% circa, questa volta ho quasi raddoppiato, e quindi mi preme innanzitutto ringraziare ai cittadini”. Gonfia il petto Clemente, che nel mezzo dello spoglio elettorale, prende in seria considerazione l’ipotesi delma spera dentro di sè di chiuderla già stasera. “Attendiamo ilfinale, che è già lusinghiero. Ho lottato contro tutti i rancorosi. Se dovessimo andare alposso contare su una distanza abissale. Io ho tirato la volata, ilè ottenuto senza partiti”.rischierebbe di ricorrere al, sfiorando la metà più uno dei voti: “Se alla fine manca poco, pazienza. Ho altri 15 giorni per incontrare le ...

Advertising

anteprima24 : ** La #Soddisfazione di #Mastella: 'Anche se si va al #Ballottaggio, il risultato è già eccezionale' **… -

Ultime Notizie dalla rete : soddisfazione Mastella

anteprima24.it

Evidentemente ciò gli procura. Si cela la nuda verità dei fatti : alcuni esponenti ... voluta dalle riforme Castelli e. Qualche servo più spudorato afferma addirittura che la ...... per la quale sento di dover esprimere tutta la mia, in qualità di Assessore all'... Un impegno preso dal Sindacoe da tutta l'Amministrazione Comunale che oggi diventa realtà!"“Sono qui per una scelta politica. La lealtà che Clemente Mastella ha dimostrato nei confronti della coalizione regionale va ripagata con la stessa moneta. E la parte di Pd che oggi appoggia il sindac ...Esprime soddisfazione Christian Tranfa, candidato nella lista ‘Forza Benevento a sostegno di Mastella sindaco, dopo l’incontro che si è svolto sabato 25 settembre presso la sede elettorale di Via Napo ...