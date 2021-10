La Roma pronta per il lancio della campagna abbonamenti: sarà il primo club in Italia (Di lunedì 4 ottobre 2021) Stadi riaperti e abbonamenti pronti. La Roma sarà il primo club Italiano a lanciare la campagna abbonamenti post Covid. In queste ore il club giallorosso ha messo a punto le ultime procedure che ... Leggi su leggo (Di lunedì 4 ottobre 2021) Stadi riaperti epronti. Lailno a lanciare lapost Covid. In queste ore ilgiallorosso ha messo a punto le ultime procedure che ...

Advertising

vale_salviani : RT @forzaroma: Roma pronta ad aprire la campagna abbonamenti: è la prima società in Italia #ASRoma @vale_salviani - teladoiotokyo : Roma pronta per il lancio della campagna abbonamenti: sarà il primo club in Italia: Stadi riaperti e abbonamenti pr… - TuttoQuaNews : RT @leggoit: La Roma pronta per il lancio della campagna abbonamenti: sarà il primo club in Italia - leggoit : La Roma pronta per il lancio della campagna abbonamenti: sarà il primo club in Italia - romanewseu : La Roma coccola i tifosi, pronto il lancio della campagna abbonamenti per la stagione in corso… -