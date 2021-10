La riforma della giustizia penale | un convegno per fare il punto

(Di lunedì 4 ottobre 2021) “La, unanecessaria” è il tema trattato nel corso di unorganizzato a Roma dallo studio Leading Law. Tra i partecipanti Roberto Borgogno, docente di dirittodell’Università La Sapienza e componente del DirettivoCameradi Roma; la vice-presidente del Senato Anna Rossomando, responsabile per lae i diritti del PD, Pierantonio Zanettini, capogruppo di Forza Italia in CommissioneCamera. abr/gtr su Il CorriereCittà.

Advertising

borghi_claudio : Esempio: volete dire NO alla svendita del Monte Paschi? Al ritorno della Fornero? Al green pass? Alla riforma del c… - matteosalvinimi : RIFORMA DEL CATASTO = FREGATURA PER GLI ITALIANI A Pontecorvo (Frosinone) è stata approvata la mozione della Lega… - marattin : Ieri a Milano con @lisanoja, prima a parlare di riforma fiscale e poi ad abbracciare tutti i meravigliosi volontari… - samontalbano49 : RT @ragazzini_p: L'urgenza di una riforma del fisco che assicuri la progressività e la redistribuzione più equa delle risorse e che riduca… - vito16315656 : @poliziadistato @Palazzo_Chigi @Viminale OGGI 04/10/2021 - CHIEDO PUBBLICAMENTE AL CAPO DELLA POLIZIA GIANNINI DI… -

Ultime Notizie dalla rete : riforma della

Altalex

...misura sperimentale istituita con l'ultimapensioni che consente di riscattare periodi non coperti da contribuzione e che, salvo proroghe, dal 2022 non sarà più in vigore (la scadenza...Stabiliti i principi guida, il Governo predisporrà i decreti attuativi , per riformare concretamente il sistema fiscale. Oltre al Parlamento e al Governo, saranno coinvolti esperti ...Le mance, lasciate liberamente da un cliente, devono essere dichiarate perché costituiscono una voce tassabile del reddito da lavoro dipendente. A confermarlo è la Cassazione ricorda studiocataldi.it."La giustizia penale, una riforma necessaria" è il tema trattato nel corso di un convegno organizzato a Roma dallo studio Leading Law. Tra i partecipanti ...