La regia del Grande Fratello Vip lascia aperto l'audio, nella casa si sente tutto: "massa di imbecilli cerebrolesi" (Di lunedì 4 ottobre 2021) Grande gaffe in queste ore da parte della regia del Grande Fratello Vip. La scena è andata in onda su Mediaset Infinity ed è stata poi caricata sui social network dagli spettatori che stavano guardando il reality. Mentre erano in giardino a chiacchierare, gli inquilini hanno iniziato a sentire delle voci, provenienti presumibilmente dalla regia, che dicevano le seguenti parole … quella massa di imbecilli cerebrolesi A quel punto Davide, uno dei concorrenti, ha consigliato ai suoi compagni Facciamo finta di niente Si sente poi un donna parlare, anche se le sue parole non sono ben chiare. Poi torna a replicare un uomo Caz*i loro! A quel punto Miriana Trevisan prova ad avvertire la regia

