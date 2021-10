La procura di Milano acquisisce i filmati dell’inchiesta di Fanpage su Fratelli d’Italia

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Ladista acquisendo l’intero giratodisu. A svolgere l’operazione, facendo copia delle 100 ore di girato su cui si basa l’approfondimento pubblicato nei giorni scorsi, è la Guardia di finanza di. Il video ha già portato all’apertura di un fascicolo per finanziamento illecito ai partiti e riciclaggio relativo alla campagna elettorale di Fdi per le amministrative meneghine. L’indagine, coordinata dai pm Giovanni Polizzi e Piero Basilone, sta verificando anche eventuali profili di apologia di fascismo. Il video dicontiene le registrazioni dei dialoghi svolti da un cronista che si è finto imprenditore per infiltrarsi nell’ambiente della destra milanese e accreditarsi con Roberto ...

