La Premier riabbraccia l’allenatore italiano | annuncio ufficiale

Claudio Ranieri torna in panchina. Il tecnico romano, che dopo l'ultima stagione vissuta alla Sampdoria aveva deciso di fermarsi, riabbraccia la Premier League. È atteso domani a Watford, che oggi ha esonerato Munoz, per la firma di un contrattò che lo legherà alla società inglese per i prossimi due anni. Con Ranieri ci saranno ...Claudio Ranieri torna in panchina. Il tecnico romano, che dopo l'ultima stagione vissuta alla Sampdoria aveva deciso di fermarsi, riabbraccia la Premier League. È atteso domani a Watford, che oggi ha ...Caschetto protettivo in testa, urlo di liberazione davanti al proprio pubblico e poi via a festeggiare una vittoria grazie al suo gol. 336 giorni dopo l'ultima volta, Raul Jimenez mette a segno una re ...