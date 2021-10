La maestra centenaria che ha votato per la costituente nel 1946 e per il sindaco di Milano nel 2021

Leggi su agi

(Di lunedì 4 ottobre 2021) AGI – Il suo primo voto è stato anche il primo per le donne in Italia, e che voto. Il 2 giugno delper decidere i componenti dell'Assembleache avrebbero scritto la carta più preziosa del Paese e per scegliere se vivere in un Repubblica o in una Monarchia. Scelse la Repubblica e si emozionò per il primo voto alle donne A 100 anni compiuti il 16 agosto, Giuseppina detta Nina Girombelli è andata a mettere la sua preferenza nell'urna del seggio di via Polesine, a, sfidando la pioggia. Con una motivazione forte, quella di assegnare la sua preferenza al nipote candidato, il cui nome omettiamo per rispetto della legge sul silenzio elettorale. “La mia prozia – racconta lui – mi ha detto di non avere mai saltato un'elezione. Della sua prima volta ricorda che fu a Mondovì, in Piemonte, dove viveva, e l'emozione per ...