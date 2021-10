(Di lunedì 4 ottobre 2021) Non si può non constatare che ci troviamo in un tempo in cui vige la “” generalizzata. Specialmente in Occidente, dove siamo sempre più circondati da nuovi idoli, vitelli d’oro che invitano a lasciare la strada della vita e della verità per prendere quella dell’inganno e della menzogna. Molti, infatti, cresciuti in una società L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

KattInForma : La grande apostasia avanza e inganna anche chi si professa cristiano - ElenaElle10 : In auto sto ascoltando il nostrissimo padre Livio su Radio Maria, parla di grande reset AI apostasia ecc - MaresManfred : @Diamond13133 @FrappSinger @StefydiJ @Pontifex_it Gli esseri umani non esistevano ancora al momento della grande ca… -

Ultime Notizie dalla rete : grande apostasia

La Luce di Maria

La gente parla come se questa fosse una specie di orribiledalla posizione liberale; ... Mi sembra che sia proprio come se io andassi in Tibet e trovassi il Gran Lama o un'altra...... lo sgretolamento della famiglia, o il totale rifiuto di Dio, hanno la loro origine proprio in questo atteggiamento diche l'uomo mette in essere. L'uomo ha undesiderio di libertà ...Non si può non constatare che ci troviamo in un tempo in cui vige la "grande apostasia" generalizzata. Specialmente in Occidente, dove siamo sempre più circondati da nuovi idoli, vitelli d'oro che inv ...