La giornata del bulldog inglese, tra giochi e raccolta fondi (Di lunedì 4 ottobre 2021) IT - i Giovanniti ed English bulldog Rescue Italia: nel corso della manifestazione i bulldog si sono cimentati in divertenti giochi nelle acque del lago al centro del Green Dog Club accompagnati da ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 4 ottobre 2021) IT - i Giovanniti ed EnglishRescue Italia: nel corso della manifestazione isi sono cimentati in divertentinelle acque del lago al centro del Green Dog Club accompagnati da ...

Advertising

Gazzetta_it : #SerieA settima giornata, le moviole. Atalanta-Milan: Tomori non da rigore. C’è fallo prima del gol di Zapata - you_trend : Comunali a #Napoli: ecco la mappa per quartiere della differenza tra l’affluenza delle 23 di oggi e quella finale d… - RaiCultura : Promossa e organizzata dall'@IstDonazione, la giornata del #4ottobre propone un progetto culturale centrato sul Gir… - r31458893 : RT @Teresio_Boccia: 'Col passare del tempo cresce la coscienza della nostra ignoranza, ma cresce anche l'ammirazione per quel poco che si c… - ConfindustriaEM : Martedì 5 ottobre appuntamento con la 1^ giornata del #FestivalSviluppoSostenibile 2021 a Modena. Alle ore 15:00 ta… -