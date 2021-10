La Fiorentina prende posizione dopo gli episodi di razzismo. Ecco la nota ufficiale del club viola (Di lunedì 4 ottobre 2021) La Fiorentina ha emesso poco fa un comunicato inerente agli episodi di razzismo avvenuti nel postpartita di ieri nei confronti di Osimhen, Anguissa e Koulibaly. Ecco la nota ufficiale del club viola: “La Fiorentina esprime la più ferma e dura condanna per gli episodi di razzismo avvenuti ieri nel corso della partita contro il Napoli. Il Direttore Generale Barone, già nel post gara, ci ha tenuto a scusarsi personalmente a nome della Società con il club ospite e con i calciatori vittime di cori vergognosi e intollerabili. Il club viola ha già messo a disposizione della questura tutte le immagini video e tutti gli strumenti in proprio ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 4 ottobre 2021) Laha emesso poco fa un comunicato inerente aglidiavvenuti nel postpartita di ieri nei confronti di Osimhen, Anguissa e Koulibaly.ladel: “Laesprime la più ferma e dura condanna per glidiavvenuti ieri nel corso della partita contro il Napoli. Il Direttore Generale Barone, già nel post gara, ci ha tenuto a scusarsi personalmente a nome della Società con ilospite e con i calciatori vittime di cori vergognosi e intollerabili. Ilha già messo a disdella questura tutte le immagini video e tutti gli strumenti in proprio ...

ilnapolionline : La Fiorentina prende posizione: vieterà l'accesso allo stadio - - offlazo : @Wazza_CN Vedi l’approccio alla partita dell’Atalanta che prende gol dopo 30”; vedi a fine primo tempo che freuler… - TBarazzo : @Djnc78 Tifo Fiorentina, il fuorigioco non c'è perché la palla non la prende quello evidenziato dalla riga rossa ma… - infoitsport : Barone-Koulibaly: il direttore generale della Fiorentina prende posizione - gjoegl : Fiorentina la sorpresa del campionato e' perde in casa contro il napoli l'atalanta da scudetto e' prende 3 pere dal milan ???? -