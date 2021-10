La cucina senza glutine per celiaci | consigli e ricette dello chef Vincenzo Grippa

Leggi su dilei

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Lo, cuoco ufficiale dell’Associazione Celiachia di Bolzano, ha come primo obiettivo quello di creare piattiuguali ai tradizionali, per dare la stessa possibilità di scelta e di gusto alle persone celiache. Una sfida certo, ma realizzabile, come dimostrano le sue, sempre nuove e originali. Executivedel Bad Moos – Dolomites Spa Resort,ha tenuto corsi diper l’AIC Associazione Italiana Celiachia, che ha voluto insignirlo con un attestato di ringraziamento, dove piatti per bambinicome burger e pizza, oppure interi menu di pesce: ...