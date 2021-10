Juventus, i convocati dalle nazionali: tutti gli impegni (Di lunedì 4 ottobre 2021) Blocco azzurro, chiamata importante Tra i 16 convocati dalle nazionali, ben sei sono stati chiamati da Mancini per due appuntamenti importantissimi per la selezione italiana. I sei bianconeri che vestiranno l’azzurro sono Bernardeschi, Bonucci, Chiellini, Chiesa, Kean e Locatelli. Per Moise Kean ci sarà una chance importante vista l’indisponibilità di Ciro Immobile. Gli Azzurri, campioni d’Europa in carica, avranno una sfida importantissima mercoledì 6 ottobre: affronteranno la Spagna a San Siro, in una gara valida per le semifinali della Nations League, fase finale tutta ospitata in Italia. Il vincitore della sfida giocherà domenica contro la vincente tra Francia e Belgio. Nelle fila dei transalpini sarà presente Rabiot. Gli altri convocati Juan Cuadrado, JuventusPer quanto riguarda le ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 4 ottobre 2021) Blocco azzurro, chiamata importante Tra i 16, ben sei sono stati chiamati da Mancini per due appuntamenti importantissimi per la selezione italiana. I sei bianconeri che vestiranno l’azzurro sono Bernardeschi, Bonucci, Chiellini, Chiesa, Kean e Locatelli. Per Moise Kean ci sarà una chance importante vista l’indisponibilità di Ciro Immobile. Gli Azzurri, campioni d’Europa in carica, avranno una sfida importantissima mercoledì 6 ottobre: affronteranno la Spagna a San Siro, in una gara valida per le semifinali della Nations League, fase finale tutta ospitata in Italia. Il vincitore della sfida giocherà domenica contro la vincente tra Francia e Belgio. Nelle fila dei transalpini sarà presente Rabiot. Gli altriJuan Cuadrado,Per quanto riguarda le ...

