Juventus | fumata bianca per il rinnovo di Dybala | i dettagli

(Di lunedì 4 ottobre 2021)Juve: accordo raggiunto per ildel numero 10 bianconero. Si lavora agli ultimiPauloè ad un passo dalcon la. Ormai ci siamo: come appreso danews24.com, è stato raggiunto l’accordo per il prolungamento del numero 10 bianconero. Jorge Antun, agente del calciatore, ha lasciato Torino ed è tornato in Argentina: la negoziazione è ormai quasi chiusa e si lavora agli ultimi. La tanto attesasta per arrivare:rinnoverà il suo contratto con la. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Dybala Vicino il rinnovo con la Juve

Calciomercato, c'è da attendere per il rinnovo di Cuadrado: un nodo blocca la fumata bianca. Ecco quale. Tempo di rinnovi in casa Juventus. Oltre a quello di Paulo Dybala, per il quale ci si riaggiornerà nel corso delle prossime settimane, un'altra questione è quella legata ... L'accordo potrebbe presto formalizzarsi ad 8 milioni di euro più bonus, fino al 2025. Il rinnovo di Paulo Dybala con la Juventus non si è ancora concretizzato: l'agente Jorge Antun ha lasciato Torino ...