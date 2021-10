Juve Stabia-Palermo 0-0: gara tosta ed equilibrata, chance per Brunori e pochi rischi (Di lunedì 4 ottobre 2021) Agonismo ed equilibrio al "Romeo Menti" tra Juve Stabia e Palermo che chiudono in parità il primo tempo Leggi su mediagol (Di lunedì 4 ottobre 2021) Agonismo ed equilibrio al "Romeo Menti" trache chiudono in parità il primo tempo

Advertising

PEFIORENTINA : Serie C Group C 70mins Juve Stabia 0 Palermo 0 - ssjuvestabiaspa : 71’ Doppio cambio per la Juve Stabia: entrano Stoppa e Bentivegna ed escono Schiavi e Panico #forzajuvestabia #JSTPAL ?????? - Edoardoleicorre : Comunque in tutto questo mi dicono che si Rai Sport c’è la partita della Juve Stabia dallo stadio a 10 minuti da casa mia - ssjuvestabiaspa : 61’ Juve Stabia vicina al vantaggio con Rizzo che dall’interno dell’area di rigore trova pronto Pelagotti #forzajuvestabia #JSTPAL ?????? - Mediagol : Juve Stabia, presidente Langella: “Uniti al dolore di Zamparini. Stiamo migliorando” -