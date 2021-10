Juve Stabia e Palermo non sfondano, pari senza reti al “Menti” (Di lunedì 4 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di Stabia (Na) – Si chiude senza reti il posticipo tra Juve Stabia e Palermo. Le formazioni di Novellino e Filippi impattano al “Romeo Menti“, rimandando entrambe l’assalto alle prime posizioni della classifica. Le vespe conservano l’imbattibilità in campionato e scongiurano il sorpasso da parte dei rosanero, sempre staccati di una lunghezza in graduatoria. Juve Stabia-Palermo 0-0 Juve Stabia (3-5-2): 35 Sarri; 24 Caldore, 6 Tonucci (cap.), 20 Troest; 27 Donati, 25 Altobelli, 16 Squizzato, 5 Schiavi, 3 Rizzo; 11 Panico, 32 Evacuo. A disp.: 1 Russo, 23 Lazzari, 2 Todisco, 7 Stoppa, 8 Scaccabarozzi, 9 Eusepi, 10 Bentivegna, 14 Berardocco, 17 ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 4 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di(Na) – Si chiudeil posticipo tra. Le formazioni di Novellino e Filippi impattano al “Romeo“, rimandando entrambe l’assalto alle prime posizioni della classifica. Le vespe conservano l’imbattibilità in campionato e scongiurano il sorpasso da parte dei rosanero, sempre staccati di una lunghezza in graduatoria.0-0(3-5-2): 35 Sarri; 24 Caldore, 6 Tonucci (cap.), 20 Troest; 27 Donati, 25 Altobelli, 16 Squizzato, 5 Schiavi, 3 Rizzo; 11 Panico, 32 Evacuo. A disp.: 1 Russo, 23 Lazzari, 2 Todisco, 7 Stoppa, 8 Scaccabarozzi, 9 Eusepi, 10 Bentivegna, 14 Berardocco, 17 ...

GoldelNapoli : - Mediagol : LE PAGELLE DI JUVE STABIA-PALERMO 0-0: Pelagotti c’è, Fella spento. Brunori ci prova - FrancescoR98 : ???? FINE PARTITA ???? Altro pareggio per la Juve Stabia e altro amaro in bocca per aver sprecato un'occasione negli u… - CornerMessina : Non vanno oltre il pari @ssjuvestabiaspa e @Palermofficial nel secondo posticipo del lunedì del settimo turno. Gara… - Ivanbellavista2 : RT @blogsicilia: #notizie #sicilia Serie C, Pelagotti salva il Palermo che non punge, con la Juve Stabia finisce 0-0 - -