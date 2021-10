Advertising

avvvitalemario : RT @rosatoeu: Jamil Sadegholvaad trionfa a Rimini: padre iraniano e mamma italiana, è il primo straniero a diventare sindaco. - rosatoeu : Jamil Sadegholvaad trionfa a Rimini: padre iraniano e mamma italiana, è il primo straniero a diventare sindaco. - Cinbalda58 : RT @leggoit: Jamil Sadegholvaad trionfa a #rimini: padre iraniano e mamma italiana, è il primo straniero a diventare sindaco - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Jamil Sadegholvaad trionfa a #rimini: padre iraniano e mamma italiana, è il primo straniero a diventare sindaco - laltraguanciama : RT @11Giuliano: Astensionismo: Jamil Sadegholvaad è il nuovo sindaco di Rimini. -

Ultime Notizie dalla rete : Jamil Sadegholvaad

Padre iraniano e mamma italiana,entra nella storia: è il primo 'straniero', seppur di seconda generazione, a diventare sindaco di un capoluogo in Italia. Un trionfo avvenuto a Rimini per il 49enne, che lo scorso ...E' festa in casa Pd e centrosinistra.insieme ai suoi sostenitori è sceso in piazza Cavour per festeggiare una vittoria ottenuta al primo turno, evitando il ballottaggio .si è detto pronto a raccogliere il ...L'effetto Conte non c'è. La tesi della terza via si rivela una strada senza uscita, e anche quando prova a far perdere il centrosinistra, come a Rimini, il M5s fa tilt. Le giunte uscenti vengono sonor ...Avanza lo spoglio delle schede: ecco i risultati, in diversi scenari ancora provvisori, delle elezioni comunali 2021 nelle 19 città capoluogo e delle regionali in ...