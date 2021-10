James Gunn sta lavorando a un nuovo progetto legato alla Dc Comics

Leggi su wired

(Di lunedì 4 ottobre 2021) (foto: Wikipedia)La storia diormai è nota a tutti: dopo essere diventato celebre grazie ai primi due film dei Guardiani della galassia per Marvel, il regista è stato licenziato da Disney per alcuni suoi vecchi tweet compromettenti pubblicati moltissimi anni prima; Warner Bros. allora non si è fatta sfuggire l’occasione di scritturarlo per dirigere il recente The Suicide Squad, anche se poi la casa di Topolino ha cambiato idea (anche per via delle proteste di attori e fan) e l’ha prontamente riassunto. Questo fa diuno dei filmmaker più ricercati del momento e con un piede in due staffe, per di più: sul fronte Disney/Marvel, infatti, è impegnato nella realizzazione di Guardiani della galassia 3 e anche del loro speciale natalizio in arrivo nel 2022; ma con Dc sta curando anche la serie Peacemaker con John Cena, spin-off ...