Italia-Spagna, Nations League 2021: probabili formazioni semifinale, programma, orario, tv (Di lunedì 4 ottobre 2021) Mercoledì 6 ottobre alle ore 20.45 allo Stadio San Siro di Milano la Nazionale Italiana di calcio affronterà la Spagna nella semifinale della Final Four di Nations League. Gli azzurri, reduci da un’estate trionfale coincisa con la conquista del titolo continentale che mancava da 53 anni, affronteranno le Furie Rosse con la voglia di confermarsi ad alto livello e centrare il pass per l’atto conclusivo, in programma il 10 ottobre, con la vincente tra Francia e Belgio. Sono 38 gli incontri tra Italia e Spagna: 11 le vittorie dell’Italia, 16 i pareggi, 11 le vittorie spagnole (44 a 41 le reti realizzate). Nel computo dei precedenti in Italia, Azzurri in vantaggio 5/2 con 8 pareggi, negativo invece il saldo in trasferta ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 ottobre 2021) Mercoledì 6 ottobre alle ore 20.45 allo Stadio San Siro di Milano la Nazionalena di calcio affronterà lanelladella Final Four di. Gli azzurri, reduci da un’estate trionfale coincisa con la conquista del titolo continentale che mancava da 53 anni, affronteranno le Furie Rosse con la voglia di confermarsi ad alto livello e centrare il pass per l’atto conclusivo, inil 10 ottobre, con la vincente tra Francia e Belgio. Sono 38 gli incontri tra: 11 le vittorie dell’, 16 i pareggi, 11 le vittorie spagnole (44 a 41 le reti realizzate). Nel computo dei precedenti in, Azzurri in vantaggio 5/2 con 8 pareggi, negativo invece il saldo in trasferta ...

