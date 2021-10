Italia, primo allenamento in vista della Spagna: Kean verso una maglia da titolare (Di lunedì 4 ottobre 2021) Manca sempre meno alla sfida di Nations League tra Italia e Spagna, che mette in palio un posto in finale. Nella giornata odierna di lunedì 4 ottobre, la Nazionale ha svolto il primo allenamento presso il ‘Suning Training Centre’ di Appiano Gentile. Gli azzurri scenderanno in campo già mercoledì 6 ottobre in quel di San Siro. Due assenze in particolare per il ct Roberto Mancini, che non potrà contrare su Pessina e Immobile. Al loro posto Dimarco e Kean, con quest’ultimo che potrebbe partire titolare al centro dell’attacco insieme a Insigne e Chiesa. Nessun dubbio a centrocampo con il trio formato da Jorginho, Barella e Locatelli. Infine, difesa a 4 con Di Lorenzo, Emerson Palmieri e i due centrali della Juventus Bonucci e Chiellini davanti a Donnarumma. Previsti ben ... Leggi su sportface (Di lunedì 4 ottobre 2021) Manca sempre meno alla sfida di Nations League tra, che mette in palio un posto in finale. Nella giornata odierna di lunedì 4 ottobre, la Nazionale ha svolto ilpresso il ‘Suning Training Centre’ di Appiano Gentile. Gli azzurri scenderanno in campo già mercoledì 6 ottobre in quel di San Siro. Due assenze in particolare per il ct Roberto Mancini, che non potrà contrare su Pessina e Immobile. Al loro posto Dimarco e, con quest’ultimo che potrebbe partireal centro dell’attacco insieme a Insigne e Chiesa. Nessun dubbio a centrocampo con il trio formato da Jorginho, Barella e Locatelli. Infine, difesa a 4 con Di Lorenzo, Emerson Palmieri e i due centraliJuventus Bonucci e Chiellini davanti a Donnarumma. Previsti ben ...

