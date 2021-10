Italia, Mancini: “Vincere la Nations League sarebbe fantastico” | News (Di lunedì 4 ottobre 2021) Roberto Mancini, C.T. dell'Italia, ha rilasciato delle dichiarazioni riguardo il prossimo impegno di Nations League contro la Spagna Leggi su pianetamilan (Di lunedì 4 ottobre 2021) Roberto, C.T. dell', ha rilasciato delle dichiarazioni riguardo il prossimo impegno dicontro la Spagna

Advertising

Azzurri : #Nazionale ???? ?? Verso #ItaliaSpagna: gli #Azzurri si radunano ad Appiano Gentile ???? Out #Immobile, il Ct… - SkySport : Italia, i convocati di #Mancini per la #NationsLeague: #Dimarco al posto di #Pessina #SkySport - Eurosport_IT : Il CT Mancini in vista delle Final Four di #NationsLeague : 'La percezione dell'Italia è cambiata, ma non possiamo… - CalcioNews24 : #Mancini parla della #Spagna - AndreCardi : RT @Enzobruno9: In questi mesi ho assistito a prestazioni enormi: l'Italia di Mancini, Berrettini, Gimbo, Jacobs, 4x100, Ganna, Italbasket,… -