Involtini di zucchine al forno | leggeri | veloci e buonissimi!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 4 ottobre 2021)dialUna delle ricette perfette da fare sia come antipasto ma anche come secondo sono glifatti con le. Questissimi da preparare sono fatti farcendo delle fette ditagliate molto sottili e poi con una panatura realizzata con pane raffermo e profumata con erbe aromatiche. E’ perfetta per essere preparata durante il periodo estivo quando leessendo di stagione sono molto più buone. Ingredienti per fare glidiPer fare glidiserviranno: 1 zucchina 60 grammi di mollica di pane raffermo o di pane in ...