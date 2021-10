Inter al fianco di Koulibaly | «Siamo fratelli e sorelle del mondo»

(Di lunedì 4 ottobre 2021) L’, con un post sui proprio social, ha espresso tutta la vicinanza verso, colpito da insulti razzisti a Firenze Dopo gli insulti ricevuti a Firenze, il difensore del Napoli,ha espressamente denunciato il fatto sui propri profili social. Da ieri sono stati diversi i messaggi d’affetto e di supporto verso il difensore. Oggi anche l’ha voluto far sentire tutta la vicinanza al calciatore con un post sui propri social: «Non c’è distanza, cultura o generazione che possa dividerci, perchédelcon te,». #BUU Non c'è distanza, cultura o generazione che possa dividerci, perchée ...

L'Inter si è schierata al fianco di Koulibaly, con un messaggio chiaro sui social network: "Non c'è distanza, cultura o generazione che possa dividerci, perché siamo con te Kalidou". Anche l'Inter scende in campo contro il razzismo in sostegno di Koulibaly: "Non c'è distanza che possa dividerci! Siamo con te Kalidou".