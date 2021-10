Insulti a Koulibaly | l’AIC | «Fuori per sempre razzisti dai nostri stadi»

(Di lunedì 4 ottobre 2021) “Glirivolti ad alcuni calciatori in occasione della partita Juve-Milan le scorse settimane e ieri al termine di Fiorentina-Napoli sono comportamenti da ritenersi gravi e inaccettabili. Questi soggetti non sono tifosi, non sono veri appassionati di calcio e vanno individuati ed espulsi perdai”. Lo dice all’ANSA Umberto Calcagno, presidente L'articolo

fanpage : 'Scimmia di me**a. Mi hanno chiamato così. Questi soggetti non c’entrano con lo sport. Vanno identificati e tenuti… - DiMarzio : Osimhen, Koulibaly e Anguissa vittime di insulti e ululati dopo #FiorentinaNapoli - ZZiliani : Gli insulti razzisti di ieri all’indirizzo di #Osimhen, #Koulibaly e #Anguissa? Sette giorni fa scrivevo questo pez… - AndreaMarano11 : RT @fanpage: 'Scimmia di me**a. Mi hanno chiamato così. Questi soggetti non c’entrano con lo sport. Vanno identificati e tenuti fuori dagli… - cmercatoweb : ?? Furia #Koulibaly sui social dopo aver ricevuto insulti razzisti ? Episodio da condannare: la FIGC ha aperto un’i… -

Dopo lo sfogo dianche altri calciatori di colore del Napoli hanno sfogato la loro rabbia per i cori razzisti sentiti ieri a Firenze. Anguissa , che pure è stato vittima deglidi alcuni tifosi viola, ...Il sindaco di Firenze prende posizione nella questione deglirazzisti indirizzati dai tifosi della Fiorentina a, Anguissa e Osimhen, al termine di Fiorentina - Napoli. Su Twitter, ...Il calciatore torna sull'episodio di razzismo durante Fiorentina-Napoli, al quale aveva gia' reagito nell'immediato, dal campo.Nardella su Twitter: «Chi ieri ha offeso i calciatori del Napoli non rappresenta la città e la Fiorentina. Negli stadi non c'è posto per l'ignoranza e la stupidità».