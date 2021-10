In Cina 90 milioni gli appartamenti rimasti completamente vuoti - La crisi del colosso immobiliare Evergrande (Di lunedì 4 ottobre 2021) Palazzi, quartieri e città fantasma . In Cina il mercato immobiliare è al collasso e lo dimostra il fatto che, secondo uno studio di Rhodium Group , oltre 90 milioni di appartamenti risultano essere ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 4 ottobre 2021) Palazzi, quartieri e città fantasma . Inil mercatoè al collasso e lo dimostra il fatto che, secondo uno studio di Rhodium Group , oltre 90dirisultano essere ...

Advertising

il_Tommi13 : Segnali prepandemici dal box office: #NoTimeToDie ha incassato, in pochissimi giorni, ben 120 milioni di dollari se… - Eddie77C : - francini_viola : nessuno agli incroci dei semafori né finestre illuminate nei palazzi: secondo @TheEconomist, un quinto delle abitaz… - PIEROPAGANINI1 : Quando si comincio a rumoreggiare(grunt) su Arcuri si parlò di mascherine acquistate dalla Cina a prezzi più alti p… - archimedix73 : @censore_ basta usare le pale eloliche della startup finanziata dal padre comprate in cina e vendute in europa viol… -