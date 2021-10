In Calabria l'unica soddisfazione per la destra: Occhiuto vince a mani basse (Di lunedì 4 ottobre 2021) La Calabria sceglie la strada della continuità e dopo avere eletto nel gennaio 2020 Jole Santelli - prematuramente scomparsa ad ottobre dello scorso anno - affida il compito di guidare la Regione ad un altro esponente azzurro, Roberto Occhiuto, 52enne, cosentino, in politica da sempre. In presenza di un forte astensionismo - l’affluenza è stata del 44,38%, in linea con il 44,33 del 2020 - la vittoria pronosticata alla vigilia arriva ma assume - stando alle proiezioni, visto che lo spoglio è ancora in corso - proporzioni ancora maggiori rispetto alle attese grazie anche alla compattezza dello schieramento e alla frammentazione, invece, del centrosinistra. Occhiuto viene dato oltre il 50%, tra il 52 ed il 55. Stessa percentuale, quest’ultima, ottenuta dalla Santelli. Una vittoria che fa da traino o forse è spinta, dal risultato di Forza ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 4 ottobre 2021) Lasceglie la strada della continuità e dopo avere eletto nel gennaio 2020 Jole Santelli - prematuramente scomparsa ad ottobre dello scorso anno - affida il compito di guidare la Regione ad un altro esponente azzurro, Roberto, 52enne, cosentino, in politica da sempre. In presenza di un forte astensionismo - l’affluenza è stata del 44,38%, in linea con il 44,33 del 2020 - la vittoria pronosticata alla vigilia arriva ma assume - stando alle proiezioni, visto che lo spoglio è ancora in corso - proporzioni ancora maggiori rispetto alle attese grazie anche alla compattezza dello schieramento e alla frammentazione, invece, del centrosinistra.viene dato oltre il 50%, tra il 52 ed il 55. Stessa percentuale, quest’ultima, ottenuta dalla Santelli. Una vittoria che fa da traino o forse è spinta, dal risultato di Forza ...

you_trend : In #Calabria, si va verso la conferma della vittoria (ampiamente prevista) di #Occhiuto. Questa è, al momento, l'un… - Alfonso0070 : RT @rotre54: La miseria del personale politico del #centrodestra afferma la propria massima (e oggi unica) espressione nella conferma di… - tomcol_ : RT @annalisacangemi: #Berlusconi non è (ancora) in disarmo, ma può gongolare per il risultato del voto in Calabria e per l'unica città in c… - chiesa_ettore : @FPanichi @luksic_leonardo @Carmencita9952 @lorepregliasco Però è curioso che nel resto del paese FI faccia il 6/7%… - annalisacangemi : #Berlusconi non è (ancora) in disarmo, ma può gongolare per il risultato del voto in Calabria e per l'unica città i… -