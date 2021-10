Imprese femminili, arrivano nuovi incentivi: le regole (Di lunedì 4 ottobre 2021) È stato firmato dal ministro per lo Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti il decreto attuativo che istituisce regole e procedure del Fondo per l’imprenditoria femminile. Il Fondo è istituito con un finanziamento iniziale di 40 milioni di euro, ai quali si aggiungeranno le risorse PNRR, 400 milioni, destinate all’imprenditoria femminile. Ha l’obiettivo di incentivare la partecipazione delle donne al mondo delle Imprese, supportando le loro competenze e creatività per l’avvio di nuove attività imprenditoriali e la realizzazione di progetti innovativi, attraverso contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati. Fondo impresa donna, cos’è L’obiettivo del Fondo impresa donna, si legge nella nota diffusa dal Ministero, “è quello di incentivare la partecipazione delle donne al mondo delle Imprese, supportando le loro competenze e ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 4 ottobre 2021) È stato firmato dal ministro per lo Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti il decreto attuativo che istituiscee procedure del Fondo per l’imprenditoria femminile. Il Fondo è istituito con un finanziamento iniziale di 40 milioni di euro, ai quali si aggiungeranno le risorse PNRR, 400 milioni, destinate all’imprenditoria femminile. Ha l’obiettivo di incentivare la partecipazione delle donne al mondo delle, supportando le loro competenze e creatività per l’avvio di nuove attività imprenditoriali e la realizzazione di progetti innovativi, attraverso contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati. Fondo impresa donna, cos’è L’obiettivo del Fondo impresa donna, si legge nella nota diffusa dal Ministero, “è quello di incentivare la partecipazione delle donne al mondo delle, supportando le loro competenze e ...

Advertising

celenostalgia : RT @CFotina: Imprese femminili, ecco le regole per accedere ai nuovi incentivi @sole24ore - SulPanaro : Tornano a crescere le imprese femminili in Emilia-Romagna, superati i livelli pre pandemia - luckyluciano67 : IMPRESE FEMMINILI, I NUOVI INCENTIVI - StudioCanu : Imprese femminili, arrivano gli incentivi - Ordine_CDL_NA : RT @sole24ore: #Imprese femminili, ecco le regole per accedere ai nuovi incentivi: -