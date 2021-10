Impianti sportivi comunali a Sabaudia, pubblicati i bandi di gara per l’affidamento (Di lunedì 4 ottobre 2021) Sabaudia – Sono stati pubblicati i bandi di gara per l’affidamento della gestione dei diversi Impianti sportivi comunali e nello specifico dei campi sportivi “Fabiani” di Sabaudia centro, zona 167, “Ginnetti” di Borgo San Donato, “Iacuzzi” di Borgo Vodice e “Nalli” di Bella Farnia. Le concessioni riguarderanno anche gli immobili, le pertinenze, gli Impianti di servizio, gli Impianti tecnologici, gli arredi e le attrezzature facenti parte dei differenti complessi sportivi. Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 2 novembre 2021 all’Ufficio Protocollo del Comune di Sabaudia a mezzo raccomandata del ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 4 ottobre 2021)– Sono statidiperdella gestione dei diversie nello specifico dei campi“Fabiani” dicentro, zona 167, “Ginnetti” di Borgo San Donato, “Iacuzzi” di Borgo Vodice e “Nalli” di Bella Farnia. Le concessioni riguarderanno anche gli immobili, le pertinenze, glidi servizio, glitecnologici, gli arredi e le attrezzature facenti parte dei differenti complessi. Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 2 novembre 2021 all’Ufficio Protocollo del Comune dia mezzo raccomandata del ...

