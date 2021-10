Il telefono del Signor Harrigan: il racconto di Stephen King diventa un film Netflix (Di lunedì 4 ottobre 2021) Netflix ha deciso di realizzare un adattamento cinematografico del romanzo di Stephen King intitolato Il telefono del Signor Harrigan. Questa storia appartiene a ‘Se scorre il sangue', una nota raccolta di storie dell'orrore realizzata proprio dallo scrittore americano. La notizia fa di certo felici tutti gli amanti dei film horror che grazie a questa nuovo progetto Netflix presto potranno vedere sui propri schermi televisivi una nuova storia di paura. Scopriamo dunque qualche dettaglio del nuovo film dell'orrore e vediamo chi saranno i protagonisti della pellicola. La trama del film horror Il telefono del Signor Harrigan Il film Il ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 4 ottobre 2021)ha deciso di realizzare un adattamento cinematografico del romanzo diintitolato Ildel. Questa storia appartiene a ‘Se scorre il sangue', una nota raccolta di storie dell'orrore realizzata proprio dallo scrittore americano. La notizia fa di certo felici tutti gli amanti deihorror che grazie a questa nuovo progettopresto potranno vedere sui propri schermi televisivi una nuova storia di paura. Scopriamo dunque qualche dettaglio del nuovodell'orrore e vediamo chi saranno i protagonisti della pellicola. La trama delhorror IldelIlIl ...

Advertising

Lunadargento5 : RT @Gino77979871: @Lunadargento5 Fosse solo L Italia ,diciamo che quasi se non tutto il mondo,ieri telefono alla mia nipote giovane,lei non… - SoniaLaVera : RT @stemolinaradio: ... mi ricordo che negli anni scorsi qualcuno è stato addirittura arrestato nel seggio perché il presidente aveva senti… - CriX3210 : @linoricchiuti @FratellidItalia Almeno nn erano in nero come i vostri! Tra l’altro, se compro un telefono e questo… - SportelliSimone : @_E_C_U_R_B Il mio sfondo del telefono è questa foto.. C'è solo un capitano - francicampigli : che cosa complicata è la nostalgia? per caso ho sentito una canzone che era anche la suoneria del telefono di un mi… -