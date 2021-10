Il premio Nobel per la medicina 2021 va alle scoperte sui recettori per la temperatura e il tatto (Di lunedì 4 ottobre 2021) Si apre la sempre attesissima settimana dei Nobel, con l’assegnazione a David Julius and Ardem Patapoutian del premio per la fisiologia e la medicina, “per le loro scoperte sui recettori per la temperatura e il tatto”. https://twitter.com/NobelPrize/status/1444958764965236738 Domani martedì 5 ottobre alle 11.45 il Karolinska Institutet assegnerà il riconoscimento per la fisica e mercoledì quello per la chimica, per proseguire giovedì con la nomina del premio Nobel per la letteratura e venerdì con quello per la pace. Lunedì 11 ottobre si chiuderà con il premio per l’economia. L’anno scorso il Nobel per la medicina fu assegnato a Harvey J. Alter, ... Leggi su wired (Di lunedì 4 ottobre 2021) Si apre la sempre attesissima settimana dei, con l’assegnazione a David Julius and Ardem Patapoutian delper la fisiologia e la, “per le lorosuiper lae il”. https://twitter.com/Prize/status/1444958764965236738 Domani martedì 5 ottobre11.45 il Karolinska Institutet assegnerà il riconoscimento per la fisica e mercoledì quello per la chimica, per proseguire giovedì con la nomina delper la letteratura e venerdì con quello per la pace. Lunedì 11 ottobre si chiuderà con ilper l’economia. L’anno scorso ilper lafu assegnato a Harvey J. Alter, ...

