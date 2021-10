Il Pd vince e può non avere il terrore delle politiche

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Oltre ogni previsione il centrosinistra, perché è storico il risultato di Milano dove, per la prima volta da quando c’è l’elezione dei sindaci non era mai accaduto di chiuderla al primo turno col Pd che prende dieci punti in più del centrodestra, lì dove il centrodestra è nato e sono nati due dei suoi leader, Salvini e Berlusconi, mai così bassi. E così vale per Torino, dove è in vantaggio rispetto non a un improvvisato “pistolero”, ma all’imprenditore Damilano ritenuto solido, anzi il più promettente. Così come è storico il risultato di Napoli, che chiude la lunga fase populismo nella versione del masaniello De Magistris. E poi Roma, dove il risultato di Michetti, inferiore alle liste, consente di guardare con assoluta fiducia al ballottaggio. E oltre ogni previsione il centrodestra perde, in quello che è sembrato un “suicidio per sventramento”, per usare un ...