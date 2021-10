Il fumettista Lars Vilks è morto in un incidente: era ricercato da Al Qaeda (Di lunedì 4 ottobre 2021) Non sono ancora del tutto chiare le dinamiche dell’incidente di cui sono rimasti vittime Lars Vilks, fumettista svedese, e i due agenti della scorta incaricati di proteggerlo. Nonostante fosse quasi sconosciuto al di fuori della Svezia, nel 2007 il suo nome ha iniziato a circolare in tutto il mondo a causa di una vignetta in cui ritraeva Maometto con il corpo di un cane. Un disegno che lo ha portato a ricevere diverse minacce di morte, in seguito alle quali gli è stata assegnata una scorta. Secondo la religione musulmana, infatti, i cani sono considerati impuri e la legge islamica vieta qualunque raffigurazione di Maometto per evitare qualsiasi rischio di idolatria. Proprio per questo motivo, Al-Qaeda aveva messo una taglia sull’artista (come aveva fatto con Charb, direttore del settimanale Charlie ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 4 ottobre 2021) Non sono ancora del tutto chiare le dinamiche dell’di cui sono rimasti vittimesvedese, e i due agenti della scorta incaricati di proteggerlo. Nonostante fosse quasi sconosciuto al di fuori della Svezia, nel 2007 il suo nome ha iniziato a circolare in tutto il mondo a causa di una vignetta in cui ritraeva Maometto con il corpo di un cane. Un disegno che lo ha portato a ricevere diverse minacce di morte, in seguito alle quali gli è stata assegnata una scorta. Secondo la religione musulmana, infatti, i cani sono considerati impuri e la legge islamica vieta qualunque raffigurazione di Maometto per evitare qualsiasi rischio di idolatria. Proprio per questo motivo, Al-aveva messo una taglia sull’artista (come aveva fatto con Charb, direttore del settimanale Charlie ...

Advertising

sowmyasofia : RT @periodicodaily: Il fumettista Lars Vilks è morto in un incidente - Periodico Daily #larsvilks @SabinaComba - badtasteit : Addio al fumettista e artista svedese #LarsVilks - laregione : Svezia: morto il fumettista Lars Vilks, che sfidò l’Islam - periodicodaily : Il fumettista Lars Vilks è morto in un incidente - Periodico Daily #larsvilks @SabinaComba - elena51847647 : RT @HuffPostItalia: Muore in un incidente il fumettista svedese Lars Vilks: nel 2007 aveva disegnato Maometto con il corpo di un cane https… -