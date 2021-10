Il femminismo in politica: intervista alla più giovane candidata Flavia Restivo (Di lunedì 4 ottobre 2021) Qualche giorno fa, in una caffetteria dell’Eur, mi sono incontrata con Flavia Restivo, per fare due chiacchiere e prendere un caffè insieme. La “Flavia” di cui parlo non è semplicemente una ragazza amabile, mia coetanea, con cui ho scelto di trascorrere un po’ del mio pomeriggio: la “Flavia” di cui parlo è la più giovane candidata al Consiglio Comunale di Roma, nella lista di Roberto Gualtieri, candidato sindaco per il Partito Democratico. Considerata una delle migliori giovani promesse della politica Capitale, abbiamo intavolato una conversazione a proposito di femminismo, tampon tax, educazione sessuale e molto altro, partendo dai suoi esordi. Qual è stato il tuo primo approccio con il femminismo? Il mio primo approccio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 4 ottobre 2021) Qualche giorno fa, in una caffetteria dell’Eur, mi sono incontrata con, per fare due chiacchiere e prendere un caffè insieme. La “” di cui parlo non è semplicemente una ragazza amabile, mia coetanea, con cui ho scelto di trascorrere un po’ del mio pomeriggio: la “” di cui parlo è la piùal Consiglio Comunale di Roma, nella lista di Roberto Gualtieri, candidato sindaco per il Partito Democratico. Considerata una delle migliori giovani promesse dellaCapitale, abbiamo intavolato una conversazione a proposito di, tampon tax, educazione sessuale e molto altro, partendo dai suoi esordi. Qual è stato il tuo primo approccio con il? Il mio primo approccio ...

