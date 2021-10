Il down contemporaneo di Whatsapp | Facebook e Instagram

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Nel giorno in cui tutte le redazioni italiane e le televisioni sono concentrate sulle elezioni comunali 2021 – sfruttando, tra gli altri strumenti, anche i mezzi social – arriva nel tardo pomeriggio undi. Problemi e segnalazioni per ile non solo – come si può vedere dai dati forniti dadetector – sono cominciati tutti attorno alle 17.25 e il picco deve ancora arrivare, con le segnalazioni in salita costante. LEGGI ANCHE >>> Appena iniziate le partite, Dazn è già inin contemporanea La situazione è identica ...