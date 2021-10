Il Cav | Primi con Occhiuto Perché il centrodestra moderato vince

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Forza Italia spicca per risultati con la vittoria in Calabria ed i dati che arrivano da Trieste. Tajani su: "Berlusconi ha indovinato". E il leader di FI suona la carica per il

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cav Primi

il Giornale

"Io credo che dobbiamo essere veramente felici di essere ritornati in prima posizione in una regione come la Calabria e di poter garantire alla Calabria, attraverso Occhiuto, un cambiamento importante ...... ne riporta l'atto costitutivo e iorgani associativi. In particolare, viene tracciata la biografia di tutti i componenti il primo consiglio direttivo, presieduto dal compianto. Marino ...Forza Italia spicca per risultati con la vittoria in Calabria ed i dati che arrivano da Trieste. Tajani su Occhiuto: "Berlusconi ha indovinato". E il leader di FI suona la carica per il centrodestra ...Silvio Berlusconi è il vincitore indiscusso di questa tornata elettorale. Perché si sa, il vecchio detto non mente: tra i due litiganti il terzo spesso ne approfitta e ne ottiene un beneficio. Se Melo ...